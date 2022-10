Vela: Rolex Middle Sea Race; Soldini e Maserati Multi70 terzi

ROMA, 25 OTT - Alle 00,45 Giovanni Soldini e Maserati Multi70 hanno tagliato il traguardo della 43/a edizione della Rolex Middle Sea Race di vela al terzo posto in tempo reale, dopo 2 giorni, 13h45'03" di navigazione. Mana, di Riccardo Pavoncelli, con Paul Larsen skipper, è stato il primo ad arrivare fra i cinque Mod70 in gara, in 2 giorni, 13h32'38", imponendosi per un solo minuto su Zoulou, ex Powerplay, di Erik Maris, con a bordo Loick Peyron. Su Maserati Multi 70, assieme a Giovanni Soldini, il boat captain Guido Broggi, Matteo Soldini, Francesco Pedol, Oliver Herrera Perez, Frédéric Le Peutrec, Alberto Riva e Francesco Malingri (media man). Le 606 miglia di regata - un giro antiorario della Sicilia e le isole, con partenza e arrivo a Malta - hanno 'intrappolato' la flotta tra bonacce e venti leggeri, con un ingaggio continuo dei Mod70 in prima linea che sul finale ha regalato momenti ad alta intensità. "E' stata una regata entusiasmante e molto difficile, partita subito in salita con condizione avversa per la nostra barca - ha detto Soldini -. Malgrado ciò siamo riusciti a tenere un ritmo molto alto, sono contento dei progressi di Maserati anche con vento leggerissimo e leggero". "In un momento di ripresa c'è stato un piccolo incidente a bordo - ha poi raccontato lo skipper -. Frédéric Le Peutrec è andato su uno scafo laterale per controllare gli avversari e, mettendo un piede in fallo, è scivolato, cadendo in acqua. Non è stato niente di tragico, era notte, ma l'equipaggio era super-preparato: abbiamo reagito molto velocemente, lo abbiamo recuperato a vela subito e la cosa per fortuna si è chiusa con quattro risate e un po' di tempo perso nelle manovre". Nel tratto finale, fra Lampedusa e Malta, Mana e Zoulou hanno prima irrobustito e poi visto allentarsi il margine di vantaggio, Maserati Multi70 ne ha approfittato per riacciuffare gli avversari senza però riuscire nell'impresa di sorpassarle.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA