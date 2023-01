Roma, 29 gen. “Purtroppo il Veneto ha un'assessora all'Istruzione ‘dedita' alla propaganda nazifascista. Ci chiediamo come faccia un partito che governa un Paese fondatore dell'Unione europea, membro della Nato e del G7, a tollerare simili esponenti. Meloni non ha nulla da dire? Perché ciò che è accaduto in Veneto è di una gravità inaudita”. Lo afferma Annalisa Nalin, della segreteria di Più Europa e portavoce del partito in Veneto.

