Vialli: Gravina, 'profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo in altro suo miracolo'

Roma, 6 gen. “Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato". Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, sulla dolorosa scomparsa di Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale azzurra, morto oggi all'età di 58 anni. "Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”. Tre settimane fa Vialli aveva annunciato la necessità di sospendere temporaneamente i suoi impegni con la Nazionale per “utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA