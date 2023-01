Vialli: Lanna, 'suo sogno era rientrare alla Samp come presidente'

Roma, 6 gen. "E' un dolore forte, è mancato un amico, un fratello, un compagno. E' stato me per anche un consigliare, abbiamo parlato a notte fonda di Sampdoria, mi ha sempre aiutato e confortato. Il suo sogno è sempre stato quello di rientrare nel club un giorno e magari diventarne presidente, come poteva avvenire nel 2019. Però c'era sempre la speranza di fae qualcosa di grande per il club. Quando sono diventato presidente l'ho chiamato prima per il solito consiglio e lui mi ha detto scherzando se ero pazzo...Era felice per me. Sapeva che era una avventura difficile e complessa". Queste le parole del presidente della Sampdoria Marco Lanna al Tg Rai della Liguria ricordando Gianluca Vialli, suo ex compagno di squadra comparso all'età di 58 anni. Lanna ha anche svelato che i funerali di Vialli dovrebbero tenersi a Londra in forma privata.

