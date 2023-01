Vialli: Malagò, 'vogliamo intitolargli il campo del centro di preparazione olimpica'

Roma, 12 gen. - "Vialli portò la bandiera olimpica alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Anche il Cio dell'epoca aveva visto in lui qualcosa di diverso. Vi garantisco che lì sono molto attenti al valore degli uomini e alla loro carriera sportiva". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, prima di entrare nella chiesa di Santa Teresa del Gesù Bambino a Roma, per la messa in ricordo di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio. "Ho parlato con Gravina -aggiunge il numero uno dello sport italiano-, vogliamo dedicare a Gianluca il campo di preparazione olimpica del Giulio Onesti, dove la Nazionale si preparò agli Europei 2020. È stato un grande calciatore, ma prima ancora patrimonio di tutto il nostro mondo. Ha incarnato valori comuni a tutti gli sportivi. La sua morte ha portato un velo di tristezza".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA