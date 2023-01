Vialli, media: celebrati a Londra funerali in forma privata

ROMA, 18 GEN - Sono stati celebrati ieri pomeriggio a Londra i funerali in forma strettamente privata di Gianluca Vialli, scomparso nella capitale britannica il 6 gennaio scorso. Lo riportano le principali testate online italiane. Secondo quanto si legge, erano presenti una trentina di persone. Soltanto la famiglia - compresi gli anziani genitori - e pochi intimi, come era stato preannunciato, hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta in un cimitero alla periferia di Londra. Tra i presenti, il presidente della Figc Gabriele Gravina e gli amici di sempre Roberto Mancini, Ciro Ferrara e Massimo Mauro. Il ct della nazionale e l'ex calciatore del Napoli hanno portato la bara, insieme ai fratelli di Vialli, Nino, Marco e Maffo. Il funerale è durato una quarantina di minuti, poi i partecipanti si sono dati appuntamento nella casa londinese dell'ex capitano bianconero, dove sono rimasti per circa un paio d'ore. Non è noto il luogo della sepoltura di Vialli.

