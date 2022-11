Roma, 26 nov. "Inaccettabile, riprovevole e assurdo che chi sfila contro la violenza sulle donne lo faccia insultando e minacciando una donna come Giorgia Meloni che ha scritto una pagina di storia sulla emancipazione femminile in Italia". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA