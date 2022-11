Violenza su donne: Malan, 'augurare morte a Meloni danno per tutte'

Roma, 26 nov. Esiste un confine molto sottile tra critica e violenza verbale, e oggi le femministe di 'non una di meno' lo hanno varcato in maniera netta. Augurare la morte al nostro premier Giorgia Meloni è vergognoso e fa un danno soprattutto a chi ogni giorno si batte per la parità e contro la violenza sulle donne. Esprimo, a nome mio e di tutti i senatori di Fratelli d'Italia, vicinanza al presidente Meloni, e mi aspetto che facciano lo stesso anche i colleghi dell'opposizione". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.

"Anche il grande striscione ‘Meloni vattene' -aggiunge- dimostra scarso rispetto verso i principi democratici visto che la leader di Fratelli d'Italia è lì perché ha appena vinto le elezioni e il suo consenso è ancora aumentato".

