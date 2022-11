Violenza su donne: Meloni, 'governo impegnato contro stupri di guerra'

Roma, 22 nov. "La realtà degli stupri in zone di guerre con l'aggressione russa all'Ucraina si è riaffacciata in tutta la sua atrocità anche qui in Europa". È "un tema che non lascia indifferente questo Governo e che sarà al centro di un incontro organizzato dai ministri delle Pari opportunità e degli Esteri il 24 novembre, che vedrà la partecipazione di autorità delle Nazioni unite e di rappresentanti della Corte penale internazionale dell'Aja". Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in un videomessaggio inviato al convegno 'Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne' in corso alla Camera, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Pubblicità

"Gli stupri di guerra -ha denunciato la premier- sono un'arma vera e propria, un'arma tremenda che riduce le donne a territorio da possedere, e crea ferite insanabili, rancori che permangono nel tempo. Spesso per tutta la vita. Su questo è urgente un impegno di tutta la comunità Internazionale: l'Italia partecipa a numerosi programmi delle Nazioni unite che hanno l'obiettivo di tutelare i diritti delle donne e delle bambine e assicurare giustizia alle vittime di abusi e violenze".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA