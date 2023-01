Vittima riconosce rapinatori nel video di un trapper, arrestati

MILANO, 28 GEN - Un trapper brasiliano di 28 anni, conosciuto con il nome d'arte di 'Blackbaby', è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver partecipato a una rapina a un passante, violentemente percosso, il 22 gennaio scorso in via Giambellino, a Milano. Con lui è finito in carcere anche il fratello, di 25 anni. Altri tre giovani che sarebbero coinvolti nell'episodio sono un minorenne, collocato in una comunità, e due maggiorenni, posti l'uno ai domiciliari e l'altro rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vittima, un cittadino egiziano di 26 anni, ha riconosciuto tre degli aggressori nel video di una canzone pubblicata su un canale social dal trapper 28enne e li ha denunciati.

