Vodafone: Aldo Bisio nominato nuovo CFO gruppo, resta a.d. Italia

Roma, 12 gen. - Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, è stato nominato Chief Commercial Officer del gruppo, carica che assume immediatamente in aggiunta al suo ruolo attuale. Bisio è Amministratore Delegato di Vodafone Italia da gennaio 2014 ed è membro del Comitato Esecutivo del Gruppo. Contestualmente il gruppo annuncia che Vodafone Spagna entrerà a far parte del cluster europeo a partire dal 12 gennaio 2023 e riporterà al CEO del cluster, Serpil Timuray. Sempre per la filiale spagnola l'ad Colman Deegan ha deciso di dimettersi dalla carica di Amministratore Delegato a partire dal 31 marzo 2023 per supportare Margherita Della Valle, A.D. ad interim del Gruppo, su iniziative strategiche dal 1° aprile al 31 luglio 2023. Il suo successore sarà nominato a tempo debito comunica Vodafone.

