Volvo ha venduto 54.317 auto a ottobre, +6.9% rispetto al 2021

BOLOGNA (ITALPRESS) - Volvo ha reso noto di aver venduto 54.317 auto nel mese di ottobre, registrando un aumento del 6,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel complesso, la domanda per le auto della Casa rimane sostenuta, in particolare per la gamma Recharge di modelli esclusivamente elettrici e ibridi plug-in. La gamma di modelli Recharge di Volvo ha costituito il 36,8% delle vendite del mese scorso, con una quota di veicoli a trazione completamente elettrica pari al 15% delle vendite totali. Nel periodo gennaio-ottobre, le vendite di Volvo ai privati si sono attestate a 483.304 unitá, in calo del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le vendite europee in ottobre hanno totalizzato 22.030 vetture, con una flessione dello 0,4% rispetto all'ottobre dello scorso anno. I modelli Recharge hanno rappresentato il 64,9% delle vendite complessive in questo mercato nel corso del mese. Le vendite di Volvo negli Stati Uniti sono arrivate a 9.478 auto, con un aumento dell'8,9% rispetto all'ottobre dello scorso anno; i modelli Recharge hanno coperto il 26,7% delle vendite totali. A ottobre, la Cina ha registrato un incremento delle vendite del 36,7% rispetto allo stesso mese del 2021, passando a 15.048 vetture, di cui i modelli Recharge hanno rappresentato il 6,1%. Il modello Volvo piú venduto nel mese é stato la XC60, con un totale di 17.531 auto (2021: 15.399 auto), seguita dalla XC40 con 14.883 unitá (2021: 13.987) e dalla XC90 con 7.651 (2021: 8.639). foto: ufficio stampa Volvo Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Nov-22 13:35

