Webuild cresce in Australia, accordo per l'acquisto di asset di Clough

MILANO (ITALPRESS) - Webuild comunica di aver sottoscritto con gli Administrators di Clough Limited (Clough) il contratto per l'acquisto di asset aziendali della stessa. Lo comunica Webuild. "Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 dicembre 2022 e 19 gennaio 2023, il perimetro finale oggetto d'acquisizione include: l'organizzazione centrale di Clough, compresi uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management e personale di sede; oltre 4 miliardi di euro di progetti nel backlog (a fine 2022) con la relativa forza lavoro", si legge. L'integrazione di Clough in Webuild, che garantisce la continuitá dei progetti della stessa e salvaguarda l'occupazione di 1.100 dipendenti, creerá un Gruppo tra i maggiori player in Australia e tra i piú storici. I progetti inclusi nel perimetro di acquisizione sono tra le piú importanti infrastrutture in corso di realizzazione in Australia e Papua Nuova Guinea e l'accordo raggiunto tra Deloitte e Webuild ne facilita la consegna per i governi, le comunitá locali e le imprese coinvolte. L'operazione, si legge inoltre, "garantisce inoltre che tutti i subappaltatori e fornitori appaltati per i progetti inclusi nel perimetro vengano regolarmente pagati per il completamento dei lavori". L'operazione permetterá a Webuild di: rafforzare la struttura organizzativa, ingegneristica e la forza lavoro in Australia, funzionali all'esecuzione dei grandi lavori in portafoglio e del piano commerciale. Webuild beneficerá di un mercato in forte espansione con centinaia di miliardi di investimenti attesi nei prossimi anni; acquisire una struttura locale con oltre 100 anni di storia, profonde radici e tradizioni australiane; beneficiare di economie di scala e di significative sinergie attraverso la valorizzazione delle risorse centrali di Clough specializzate in pianificazione commerciale, preparazione di offerte, gestione delle risorse umane, gestione degli approvvigionamenti, amministrazione, finanza e controllo; espandere e diversificare le attivitá del Gruppo Webuild facendo leva sulle competenze, il buon posizionamento di mercato e la solida reputazione di Clough in settori quali Energia, Impianti e Difesa. Il valore complessivo dell'operazione é pari a circa 35,9 milioni dollari australiani (23,4 milioni di euro). La finalizzazione dell'acquisizione é condizionata all'ottenimento di alcuni consensi di terze parti coinvolte nell'operazione, inclusa l'approvazione da parte dell'assemblea dei creditori che é prevista entro la metá di febbraio 2023. Attualmente l'Australia é uno dei principali mercati di riferimento per Webuild, il cui segmento delle costruzioni si stima rappresenti un'opportunitá per oltre 300 miliardi di euro nel periodo 2022-2025. Webuild sta continuando ad espandere le proprie attivitá in Australia. Parteciperá alla costruzione della linea Sydney Metro-Western Sydney Airport, che collegherá la cittá al nuovo aeroporto, e sta lavorando al North East Link, la sezione mancante della circonvallazione di Melbourne. Partecipa al consorzio risultato preferred bidder per la costruzione di una sezione di Inland Rail, progettata per migliorare il trasporto merci tra Brisbane e Melbourne. Nelle Snowy Mountains sta lavorando a Snowy 2.0, il piú grande progetto idroelettrico del Paese. Clough, fondata a Perth nel 1919, é tra le principali aziende in Australia nel settore. I suoi progetti storici principali includono il primo grattacielo a Perth e il primo grande tunnel autostradale sotterraneo in Western Australia. L'integrazione dei due gruppi porta Webuild ad un portafoglio ordini complessivo in Australia di oltre 12 miliardi di euro, inclusi progetti per i quali sono risultati preferred bidder, e a circa 3.000 dipendenti nel Paese. - foto ufficio stampa Webuild - (ITALPRESS). fsc/com 03-Feb-23 09:09

