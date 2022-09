Windsurf: A Palermo in 400 si sfidano per il titolo mondiale

PALERMO, 30 SET - Saranno circa 400 gli atleti che si sfideranno dal 5 al 9 ottobre a Palermo, nel golfo di Mondello, per il Mondiale windsurfer, in rappresentanza di 24 nazioni. A organizzare la manifestazione, il club Albaria, insieme al Roggero di Lauria, il Clubino del Mare e la società Mondello Italo-Belga. L'elenco dei partecipanti è ancora in aggiornamento per via delle wild card che saranno assegnate in questi giorni e che saranno ufficializzate lunedì, ma è certa la partecipazione di Chris Sieber, medaglia d'oro nel 2000 ai Giochi di Sidney, Stephan Van den Berg, oro ai Giochi di Los Angeles nel 1984 e settimo a Barcellona nel 1992 e Tim Gourlay vincitore a Torbole tra i leggeri all'ultimo Mondiale del 2019. Quella edizione fu l'ultima a disputarsi prima di quella al via a Mondello il 5 ottobre.

