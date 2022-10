Windsurf: da mercoledì a Palermo i Campionati mondiali

PALERMO, 03 OTT - Scatta mercoledì con le prime regate il Windsurfer World Championship, la rassegna intercontinentale di classe che vedrà in lizza quasi 400 velisti in rappresentanza di 25 nazioni con italiani e australiani in maggioranza. La manifestazione è stata presentata nella sede del Circolo Roggero di Lauria che collabora con il circolo Albaria, il Clubino del Mare e la società Mondello Italo-Belga nella gestione e nell'organizzazione di tutte le giornate di gara. Il campo di regata sarà il golfo di Mondello, con la spiaggia già pronta e allestita per ospitare gli appassionati e gli spettatori come in un grande impianto sportivo. Doppiato il numero di partecipanti dell'ultima edizione di Torbole, dove in lizza c'erano 200 atleti. In gara a Mondello ci saranno 30 degli atleti che hanno preso parte alle ultime edizioni delle Olimpiadi e 50 velisti under 18. C'è attesa per vedere all'opera Chris Sieber, oro nel 2000 ai Giochi di Sidney, Stephan Van den Berg, oro a Los Angeles nel 1984 e settimo a Barcellona nel 1992 e Tim Gourlay vincitore a Torbole all'ultimo Mondiale del 2019. Fra gli atleti di casa, insieme a Paco Wirz e Riccardo Giordano occhi puntati su Antonino Cangemi, Paco Cottone, Adriano La Monica, fresco Campione Italiano Under 19, Marco e Massimiliano Casagrande e Alessandro Alberti, neo campione italiano agli ultimi campionati assoluti di Vieste. Fitto il programma della manifestazione che si articolerà da mercoledì a domenica fra varie discipline e diverse categorie: course-race, slalom e freestyle. Domenica il programma sarà chiuso dalla long distance, una regata che porterà i velisti da Mondello a Isola delle Femmine e ritorno. Sarà il comitato di regata ogni giorno a chiamare in acqua i velisti e a dettare i tempi e gli orari della manifestazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA