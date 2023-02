Zelensky a Biden,la sua visita un segnale molto importante

KIEV, 20 FEB - "Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini". Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden. Il presidente ucraino Zelensky riferisce che con il presidente Usa Joe Biden ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato con Zelensky il monastero di San Michele nel centro di Kiev. All'esterno lungo un muro il ricordo dei caduti nel conflitto a partire dal 2014. Durante la 'passeggiata' dei due presidenti in città riecheggiava la sirena per l'allarme aereo.

