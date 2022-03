Lanterne Magiche Ortigia, se la vostra vacanza è in una location da film

Due storici palazzi barocchi incastonati nei vicoli di Ortigia, che permettono di vivere intensamente il calore e le emozioni di quest’isola unica nel suo genere, questo è Lanterne Magiche Ortigia.

L’atmosfera soffusa creata delle lanterne che illuminano il cammino di sera e il richiamo alla settima arte, quella del Cinema, che viene celebrata dai cimeli presenti nelle strutture, fanno da cornice agli appartamenti che offrono tutto il confort per organizzare la propria permanenza ad Ortigia secondo il tipo di vacanza che si desidera.

Location di grande pregio architettonico e grande charme è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze: la zona è ricca di ristoranti prelibati, eleganti negozietti per lo shopping e raffinati bar per un ottimo aperitivo. Il tutto a due passi dall’incantevole scogliera di Ortigia.

Personale professionale e discreto per assistervi nel programmare i vostri giorni e le vostre escursioni per scoprire questo angolo di Sicilia dalle influenze greche ancora molto visibili, oppure per permettervi il massimo relax cullati dalla brezza del mare. La comodità di un hotel e la libertà di un residence

Due edifici perfettamente ristrutturati mantenendo le caratteristiche tipiche delle architetture ortigiane. Si compongono di 23 appartamenti in totale: monolocali, bilocali standard e bilocali deluxe. Quasi tutti dotati di cucina attrezzata. Alcuni hanno una vista sul mare di Ortigia ed altri si affacciano sui vicoli interni, in entrambi i casi offrendo una full immersion nell’atmosfera dell’isola. Una terrazza è a disposizione degli ospiti per ammirare il mare, gli scorci sui tetti di Ortigia, leggere un libro e rilassarsi o semplicemente godere del sole caldo di questa terra e dello splendido tramonto.

E presto una sorpresa per chi cerca qualcosa di unico, un nuovo palazzo verrà annesso ai due già esistenti. Un edificio storico che ospitava fino a qualche tempo fa il Museo del Cinema di Ortigia, recuperato mantenendo l’architettura originale offrirà ai nostri ospiti 8 suites con angoli speciali nella storia dell’isola. Una di queste avrà sauna e terrazzo privato da cui godere di una vista a 360 gradi.

Lanterne Magiche Ortigia, la location per il vostro film….Sicilia: Action!









