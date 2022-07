A Bosco Scorace sentieri per disabili e ipovedenti

I primi sentieri naturalistici fruibili anche da disabili e ipovedenti in provincia di Trapani. Si trovano all’interno del bosco Scorace, sul territorio di Buseto Palizzolo, comune del Trapanese che ha aderito ora al portale di marketing turistico Villaggiosicilia.eu. L’ente pubblico è il terzo del Trapanese presente sul portale, dopo San Vito Lo Capo e Custonaci. I sentieri fruibili dalle persone diversamente abili sono inseriti nei progetti 'La porta del bosco' e 'La rinascita dei sentieri'. Nei 750 ettari di bosco si trovano, pini, cipressi, lecci, querce massicce, cespugli di erbe aromatiche, roveti carichi di more e il prelibatissimo e ricercatissimo fungo: sua maestà il porcino nero. «Per promuovere bosco Scorace stiamo realizzando un centro polifunzionale per l’accoglienza dei visitatori, l'esposizione e l’informazione sulle caratteristiche naturali della nostra oasi verde, all’interno della quale insistono 500 ettari di zona Sic e nei quali realizzeremo interventi specifici sugli habitat naturali per alcune specie animali, stanziali e migratorie», ha detto il sindaco Roberto Maiorana. I sentieri conducono al laghetto collinare, dove si domina un panorama di rara suggestione.



