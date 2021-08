Alba e tramonto da ammirare in spiaggia: la Sicilia tra le 8 località italiane migliori

La prima alba d’Italia o il punto esatto in cui il sole si "tuffa" in mare. Il sorgere del sole e il suo tramonto sono i due momenti più suggestivi da ammirare e l’estate è perfetta per farlo, soprattutto se in spiaggia, il classico dei classici. Quale spiaggia scegliere? Ecco otto proposte per godersi uno spettacolo unico, dalle coste dei laghi lombardi ai faraglioni della Sicilia orientale. A stilare l’elenco è Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari.

Lago di Pusiano: l’alba come in un’opera d’arte. Tra le Alpi Lombarde, da Brunate a Cornizzoli, sono diversi i luoghi da cui ammirare i colori con il quale il paesaggio si tinge al sorgere del sole. Tra questi ci sono le sponde del lago di Segrino o del lago di Pusiano, situato nel Parco della Valle del Lambro, litorali così suggestivi da ricorrere nelle opere di numerosi artisti come Parini, Monti, Manzoni o Stendhal. All’interno del secondo, inoltre, si trova la piccola Isola dei Cipressi, che ospita una villa privata circondata da una magnifica vegetazione e che, raggiungibile col battello dal molo di Bosisio, è visitabile su prenotazione.

Riviera Ciclopica: tra leggende antiche e poemi omerici. La costa orientale della Sicilia è una delle zone più belle dell’isola da dove ammirare l’alba. Lungo il litorale, un luogo particolarmente suggestivo è la riviera dei Ciclopi di Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, dalla quale è possibile osservare il mare infrangersi sugli scogli neri e tra i faraglioni, ossia le imponenti formazioni rocciose dei Ciclopi che si ergono di fronte alla costa. Un luogo magico e suggestivo dove si respira ancora l’atmosfera di miti antichi e poemi omerici.

L’Isola del Giglio: luci calde e intense fino a tarda sera. Nell’arcipelago toscano, tra le principali zone dove è possibile osservare il tramonto, spiccano le spiagge dell’Isola del Giglio. In particolare Baia Campese, grazie alla sua posizione a ponente, permette di godere del sole fino a tarda sera rispetto ad altre zone d’Italia e di assistere a un tramonto suggestivo e ricco di colori che spaziano dall’arancio al viola fino al rosa intenso. Il tutto mentre in lontananza compaiono l’Isola di Montecristo e la vicina Corsica.

