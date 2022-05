I "luoghi del cuore" del Fai: 15 siti siciliani in lizza

Eremi arroccati, castelli, chiesette secolari, teatri e intere cittadine. E soprattutto i borghi, con un premio speciale dedicato. È la nuova campagna per l’11ª edizione de “I luoghi del cuore”, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che da ieri fino al 15 dicembre chiama nuovamente gli italiani a votare per il loro luogo, piccolo grande, noto o sconosciuto, da «salvare“ dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, per essere invece recuperato e valorizzato.

I “luoghi” si possono votare sul sito fondoambiente.it e se ne possono scegliere fino a cinque, ma per ognuno si può esprimere solo un voto. Se il proprio luogo del cuore non è tra quelli in classifica ognuno può aggiungere il proprio e farsi promotore di una “caccia ai voti” che si possono raccogliere anche in forma cartacea scaricando un modulo cartaceo dal sito.

Al momento fra i monumenti siciliani da salvare ci sono la Scala dei Turchi (Realmonte), la Valle dei Templi (Agrigento), Palazzolo Acreide (Sr), l’Area archeologica di Halaesa (Tusa, Me), l’ex Fornace Penna (Sampieri, Rg), Palazzo Biscari (Ct), Casa di Pirandello (Ag), Faro di Capo Zafferano (bagheria, Pa), teatro Andromaca (S. Stefano Quisquina, Ag), Castello di Donnafugata (Rg), Tempio di Castore e Polluce, Tempio di Giove, Tempio di Ercole, Tempio di Giunone, Tempio della Concordia, tutti nella Valle dei Templi di Agrigento, Sferracavallo (Pa).

«Un movimento dal “basso” - dice il presidente del Fai Marco Magnifico - perché “l’alto” ascolti la voce che viene dal territorio».

Dal 2003 Fai e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti per innescare circoli virtuosi che hanno inaspettatamente e radicalmente cambiato le sorti di un territorio. L’anno scorso ha vinto la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, prima classificata per la Sicilia Via delle Collegiate a Modica che si è piazzata al quarto posto nella claffifica nazionale.

