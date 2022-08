Il Palio dei Normanni con Ron Moss, il Ridge di “Beautiful”

Si immerge in una piena atmosfera medievale chi giunge a Piazza Armerina in questi giorni, una città in fermento con i viali e le piazze piene di turisti e visitatori, i numeri delle grandi occasioni per la 67ª edizione del Palio dei Normanni, in corso di svolgimento, che quest’anno come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa svoltasi alla presenza dell’attore Ron Moss - il famoso “Ridge” di Beautiful che impersona il Conte Ruggero - diventa per l’amministrazione del sindaco Nino Cammarata un’operazione non solo culturale ma di valore strategico anche per il rilancio dell’economia, per incentivare ulteriormente il turismo internazionale e valorizzare le location del centro storico collegate al Sito Unesco della Villa romana del Casale.

Pubblicità



“Tra tradizione e innovazione - La magia di un’identità culturale che si rinnova e si apre al mondo” questa la tematica scelta per l’evento che nelle giornate di oggi e domani e domenica con oltre 600 figuranti rievoca la discesa dei normanni in Sicilia, con la guerra di liberazione dal dominio arabo ad opera del conte Ruggero d’Altavilla.

«L’edizione 2022 - come è stato spiegato dall’assessore al turismo Ettore Messina - ha tra gli obiettivi quello di favorire lo scambio e l’incontro tra diverse culture dando la possibilità di partecipare alla storica sfilata non solo ai piazzesi, ma anche ai turisti provenienti da tutto il mondo. Hanno aderito importanti celebrità americane, professionisti tedeschi e molti imprenditori che hanno investito in diverse attività del territorio. Per la prima volta tutti possono essere protagonisti della storia e immedesimarsi nei diversi personaggi grazie all’occasione unica di poter indossare i preziosi costumi d’epoca, realizzati dalla famosa sartoria cinematografica Pierantoni che ha lavorato per colossali produzioni cinematografiche come “Troy”, “il Trono di spade” “Giulio Cesare” e molte altre».



Non si è sottratto a foto e autografi Ron Moss accompagnato dal suo agente alla conferenza stampa e si è detto particolarmente colpito dall’aria di festa che si respira in una città brulicante di turisti. Il Ridge di Beautiful è ritornato in Sicilia dopo quarant’anni dal suo primo film “I Paladini” nel quale interpretava proprio la figura del Conte Ruggero d’Altavilla.

«C’è un forte legame tra me e l’Italia e sono molto contento di poter tornare qui a recitare - ha detto Ron Moss -. In questi giorni ho compreso appieno il senso di appartenenza che lega questa città al Palio e alle sue tradizioni e sento di condividerlo. Piazza Armerina è una città con un grande patrimonio architettonico e culturale, e la Sicilia, un’isola straordinaria che voglio conoscere meglio».



Oggi pomeriggio si svolgerà al campo sportivo Sant’Ippolito si svolgerà l’avvincente sfida della Giostra del Saraceno cui seguirà il corteo in costume. La Quintana del Saracino prevede una serie di prove di abilità a cui partecipano i cavalieri giostranti dei quartieri storici, ognuno contraddistinto dal proprio colore: Monte in giallo, Castellina in azzurro, Canali in rosso e Casalotto in verde.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA