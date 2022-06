In Sicilia il turismo riparte con ospiti vip: Fabio Fazio e Sabrina Ferilli a Noto "sponsor" per caso

In Sicilia il turismo riparte. Non c'è dubbio, a giudicare da quanto sono state affollate in questo lungo ponte festivo del 2 Giugno, alcune località dell'isola a cominciare da Taormina per finire a Noto. I turisti sono tornati, lo conferma il presidente degli albergatori di Taormina, Gerardo Schuler che parla di segnali già positivi per il prosieguo della stagione. «Tra manifestazioni di grandi firme - afferma Schuler - che hanno captato molti francesi, tra staff e ospiti e il naturale appeal della nostra località, devo dire che la città è piena al 96%. Siamo dunque fiduciosi per quanto possa accadere per tutto il mese appena cominciato. Ritengo, credo a ragione, che bisognerà confrontare i dati attuali con quelli del giugno 2019 (lo scorso anno alcune strutture ricettive nello stesso periodo non erano neanche aperte). Ecco, penso che quest’anno ci potremmo avvicinare a quei numeri».

Pubblicità

A Taormina poi anche l'attrattiva di un Teatro Antico che, da qualche giorno, puo' essere visitato pure in notturna offrendo ai visitatori lo scenario dell'Etna in eruzione. E se la Perla dello Jonio attende ospiti vip che sicuramente non mancheranno di arrivare nel corso della stagione appena iniziata, Noto è già avanti avendo già ricevuto la visita di Sabrina Ferilli e di Fabio Fazio. L'attrice romana è stata prodiga di foto della città del Barocco sul suo profilo Instagram. "Ho un rapporto speciale con la Sicilia. Ho girato due film qua, "Il giudice Livatino" ed un film su Mozia. La parte orientale della Sicilia barocca è pura magia", ha scritto.

Il conduttore di "Che Tempo che Fa", tornato dopo un anno, si è invece fermato a parlare con il maestro pasticciere Corrado Assenza davanti ad un buon bicchiere di latte di mandorla. Lo scatto è già diventato virale. Una "cartolina" che sponsorizza il valore di una Sicilia, attanagliata da tanti problemi, ma che in questa terza estate del post pandemia, è pronta a rifarsi, insieme ai suoi operatori turistici, delle stagioni "azzoppate" dal Covid.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA