ITS Fondazione Archimede, un futuro “all'altezza” per l'accoglienza turistica siciliana

Gli ultimi due anni sono stati probabilmente i più difficili da affrontare per l’intero settore turistico, a cominciare da quello dell’accoglienza, ma se una pandemia o un conflitto nel cuore dell’Europa lasciano davvero pochissimi margini di intervento, diverso è il discorso per quello che riguarda la qualità e soprattutto la professionalità dell’accoglienza turistica in Sicilia, vittima di lacune ataviche e di carenze sempre più ostiche da colmare.

Pubblicità

In questo difficile contesto spicca l’importanza strategica degli ITS in Italia, ribadita dal presidente Draghi sin dal momento del suo insediamento, giustificata sia dalle ottime statistiche che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati, superiore all’80%, sia dal grado di soddisfazione delle imprese coinvolte nei percorsi formativi, grazie ad un metodo di lavoro che di fatto forma, per ogni momento storico, le competenze necessarie richieste dal mercato del lavoro, colmando così quel “gap” che separava da sempre il mondo della scuola e dell’università da quello delle necessità delle imprese.

Dalla Sicilia sono dunque in arrivo i primi “tecnici superiori” esperti nel Management del Turismo e della Cultura 4.0, le aule dell’ITS Archimede di Siracusa per il biennio 2021-2023 ospitano infatti i futuri professionisti nel campo dell’Hospitality Management e del Destination Marketing.

L’ITS Archimede, unico nell’isola ad operare nell’area tecnologica turismo e cultura, è presente attualmente nella Sicilia Orientale ma è in corso l’espansione anche in quella occidentale. L’obiettivo è aprire nuove sedi coinvolgendo gli stakeholder nell’elaborazione di proposte formative “su misura” e in linea con le esigenze delle imprese del territorio. Sono già stati stipulati importanti accordi di partenariato con imprese, enti territoriali e agenzie di sviluppo locale nelle province di Enna e Palermo per raggiungere, in breve tempo, tutta la Sicilia.

L’obiettivo è quello di “anticipare il futuro”, dimostrando al mercato, agli studenti e ai partner nel territorio di sapere esattamente cosa sta succedendo e soprattutto di non venire mai colti impreparati dagli eventi.

I giovani diplomati dell’ITS Fondazione Archimede potrebbero rappresentare dunque la risposta tanto cercata dagli operatori turistico-culturali della Sicilia in termini di personale qualificato e professionalizzato, fornendo così una soluzione semplice e a “KM 0” ad un problema annoso e spesso al centro di polemiche, ossia quello della ricerca del personale.

Già oggi all’ITS Archimede il tasso di occupazione medio a un anno dal titolo si aggira intorno al 70%, un risultato non scontato visti i due anni di emergenza sanitaria.

Le chiavi di questo successo sono due. La prima è senza dubbio il legame, stabile e strutturato, con le realtà imprenditoriali che consente di ridurre notevolmente il cosiddetto “skills mismatch” e fare in modo che le competenze in possesso dagli studenti dell’ITS, alla fine del biennio formativo, corrispondano il più possibile a quelle richieste dalle imprese. La seconda è che oltre il 60% dei docenti proviene dal mondo del lavoro, coinvolgendo gli studenti in progetti innovativi, come ad esempio la creazione di pacchetti turistici digitali già pubblicati sulle piattaforme internazionali Izi Travel e Road Travel.

Oggi sono 150 gli studenti nelle sette sedi di Siracusa, Ragusa, Catania, Milazzo, Noto, Taormina e Giardini Naxos, un dato che conferma il ruolo di primo ITS in Sicilia per numero di iscritti e di sedi periferiche attive.

E l’intento, ovviamente, non può essere che quello di continuare ad andare avanti.

ITS Fondazione Archimede, al via nuovi corsi per i Manager del Turismo e della Cultura 4.0

L’offerta formativa dell’ITS Archimede, unico Istituto Tecnico Superiore dedicato a Turismo e Cultura in Sicilia, non si ferma e anzi si amplia. A partire dal prossimo autunno le aule dell'ITS Archimede, a Siracusa e nelle sedi periferiche, ospiteranno i giovani che ambiscono a diventare i futuri "Manager del Turismo e della Cultura 4.0" all'interno degli innovativi indirizzi di studio in Hospitality Management e Destination Marketing a cui si affiancherà quello dedicato al Restauro 4.0.

“Il settore turistico – evidenzia Giovanni Dimauro, Direttore Generale dell’ITS Archimede – si trova nel mezzo di una profonda e forzata metamorfosi tenuto conto che le tecnologie digitali stanno rivoluzionando profondamente servizi, imprese e destinazioni. L’Italia è il paese in cui ci sono più siti UNESCO al mondo e all’interno della World Heritage List stilata dall'UNESCO la Sicilia è rappresentata con ben sette siti di interesse culturale, naturale e misto. I corsi di studio dell’ITS Archimede, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal PNRR, consentiranno ai nostri studenti di cogliere le opportunità legate alle cosiddette transizioni digitale ed ecologica nelle aree di intervento della Fondazione, ovvero Turismo e Cultura, e contribuiranno a innalzare la capacità competitiva delle imprese turistiche e culturali. L’obiettivo ambizioso è quello di proporre un'offerta basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi per promuovere la nostra isola come destinazione turistica d'eccellenza in un momento in cui il turismo sarà fondamentale per spingere la ripartenza del Paese dopo i terribili mesi del Covid”.

Per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, l’ITS Archimede ha previsto di intensificare le funzioni per il “job placement” e il sostegno all'avvio di imprese per lo sviluppo di start-up innovative nei settori del turismo e della cultura che avranno come protagonisti proprio gli studenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA