Kallikoros Country Resort & Spa, la vacanza di Pasqua può essere un sogno

Kallikoros, dal greco Kalos e Koro “bel posto” nasce da un borgo agricolo dell’800 nel cuore del Val di Noto, adagiato sulle dolci pendici del Monte Renna. Un’oasi verde circondata da carrubi, ulivi secolari, vigneti, mandorleti ed agrumeti, in cui godere tutti i profumi e i sapori della Sicilia.

Immerso in 70 ettari di terreni, il Kallikoros Country Resort & Spa vanta una piscina all’aperto con terrazza solarium e una spa ideale per concedersi un’esperienza sensoriale, con il percorso in area umida (sauna, Jacuzzi, cabina cromo terapica, doccia emozionale e kneipp ai piedi) oppure lasciarsi coccolare dalle sapienti mani dei nostri massaggiatori professionisti. Il centro benessere dispone inoltre di una piscina esterna con idromassaggio.

Il Ristorante Le Due Poiane conta circa centoventi posti a sedere, allocati su due livelli ed un’ampia terrazza ideale per aperitivi di benvenuto, matrimoni ed eventi speciali, da dove si può ammirare la splendida vallata in cui il Resort è immerso. Anche il Baglio, luogo dove trascorrere piacevoli serate, godendo della frescura che la campagna offre, nelle sere d’estate diviene ristorante all’aperto e luogo d’incontro. Le Due Poiane propone piatti tipici della Sicilia sud orientale fatti da materie prime povere, genuine, nel rispetto delle filiera corta, così come vuole la tradizione.

Le 36 camere e 8 appartamenti del Resort, si adagiano lungo le dolci pendici del “Monte Renna” disponendosi su diversi livelli ed in differenti edifici, seguendo un percorso naturalistico e paesaggistico unico. L’arredamento delle camere, tipico della tradizione rurale siciliana, abbinato ai materiali tradizionali, quali cotto, legno, ferro battuto e ceramiche di Caltagirone, crea un ambiente elegante, sobrio ed accogliente.

Le camere immerse nella natura della macchia mediterranea, sono classificate in differenti tipologie ed in diversi Casali.

Una vacanza al Kallikoros è un momento di relax lontano dalle frenesie quotidiane, rara occasione per poter godere a pieno dei piaceri e delle bellezze di questa splendida terra.

L'offerta di Pasqua valida dal 16 al 18 aprile prevede un soggiorno in camera matrimoniale con la cena del sabato sera (Antipasto + un primo o un secondo + dessert, bevande escluse), il pranzo di Pasqua e un percorso benessere di coppia della durata di 60 main (sauna, vasca idromassaggio, cabina cromoterapica, kneipp ai piedi, bagno turco e docce emozionali), late check out (e per i soggiorni di 2 notti è incluso anche il pranzo di Pasquetta):

1 NOTTE 180 euro a persone, 2 NOTTI 250 euro a notte (esclusa la tassa di soggiorno). I bambini 0-3 anni gratis (senza posto letto), per i bambini dai 4 ai 12 anni -50%, 3° letto adulto -20%, 4°letto adulto -30%.

