L'ex convento delle suore Benedettine diventerà un centro di accoglienza turistica

Ospiterà un centro di accoglienza turistica a Catania l’ex convento settecentesco delle suore Benedettine di via Madonna del Rosario che da 1991 fino allo sgombero dello scorso anno è stata la sede del centro sociale "Auro". Lo rende noto il Comune. L’azione progettuale riguarderà la realizzazione di un sistema di itinerari e percorsi urbani che vi dovranno indirizzare i flussi turistici provenienti da aeroporto, porto, stazione centrale, parcheggi scambiatori.

L’intervento rientra nel progetto "Catania Inside. Innovazione, Cultura, Turismo, Mobilità", finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 9,75 milioni di euro. Il cronoprogramma, che prevede l’immediata pubblicazione del bando per la progettazione esecutiva a due livelli degli imponenti lavori di riqualificazione, è stato illustrato dagli assessori Barbara Mirabella e Sergio Parisi.

«Sono orgogliosa del lavoro svolto - ha detto Mirabella - e per il raggiungimento di questa importante opportunità che sviluppa un modello di turismo sostenibile in connessione con il mare, l’Etna e il territorio urbano. Sorgerà un centro turistico culturale che muovendo da Catania porti i turisti lungo i tanti itinerari di bellezza del capoluogo, un’area welcome confortevole dove fare un primo e concreto 'tour' pianificando il proprio itinerario».

"Questo intervento - ha detto Parisi - immagina una città vocata al turismo sostenibile e capace di rispondere alle sfide della modernità. La collocazione strategica del nuovo Centro, insieme con il recupero di un edificio storico, sarà fondamentale per ricucire le principali direttrici turistiche esterne con la mobilità urbana e gli attrattori culturali, perseguendo l'obiettivo di una Catania più moderna, accogliente e visitabile grazie a servizi adeguati».

Foto di Roberto Viglianisi



