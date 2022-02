L'Hotel "Carasco" di Lipari al gruppo Franza: sarà rimodernato e ampliato

Da martedì 1° marzo l’Hotel "Carasco" di Lipari, tra i più prestigiosi delle Eolie, sarà gestito dalla «Framon Hotels» del Gruppo Franza che opera già in Sicilia e sul territorio eoliano con lo storico Hotel «Les Sables Noir» di Vulcano ed altre attività e guidato da Pietro Franza, che ha sostenuto in prima persona l’ambizioso progetto. Prevista una moderna riqualificazione della struttura (87 camere e due suite); si punta inoltre ad un’ulteriore proprietà limitrofa di oltre 12,000 mq per parco botanico, lo sviluppo di una serie di nuovi servizi di ristorazione e la creazione di spazi wellness indoor ed outdoor, nonché il ripristino degli antichi approdi della baia di Portinenti.

Edificato in una posizione panoramica unica, su una falesia appena fuori dell’abitato di Lipari a strapiombo sul mare delle Eolie e con un proprio accesso diretto al mare, l’Hotel Carasco rappresenta la quintessenza dello stile anni '70: anni in cui nasceva il turismo di élite nel Sud e personaggi come Jackie Kennedy, Ingrid Bergman, Stavros Niarchos scoprivano il fascino selvaggio delle Eolie. La terza generazione dei Del Bono, attraverso il cosmopolita imprenditore Luca, rientrato in Sicilia dopo lunghi anni nel Regno Unito e California in partnership con Manfredi Vianini Tolomei con la holding Eolia Srl, ha deciso di intraprendere un nuovo ed importante percorso di rilancio della struttura a partire dalla stagione 2022, data del 50° anniversario di vita. (ANSA).



