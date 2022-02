L'isola dei conigli nella top ten delle spiagge del mondo di Tripadvisor

Pubblicità

C’è anche la spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa nella top ten della community di Tripadvisor. I Caraibi hanno il maggior numero di spiagge in elenco quest'anno e cinque continenti sono rappresentati. Il Brasile è l'unica destinazione ad avere più menzioni con tre siti di impressionante bellezza. La Sicilia è al decimo posto tra le destinazioni da sogno.

Al primo posto della classifica delle spiagge vincitrici del premio Travellers' Choice Best of the Best per il 2022, in base ai giudizi dei viaggiatori, c'è Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos, nell'arcipelago delle Grandi Antille. A seguire la Spiaggia di Varadero a Cuba; Turchese Bay, a Exmouth, Australia; Quarta Praia, Morro de San Paolo, Brasile; Eagle Beach, Palm Eagle Beach, Aruba; Spiaggia di Radhanagar, Isola di Havelock, India; Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile; Trunk Bay Beach, Parco nazionale delle Isole Vergini, Isole Vergini americane; Baia dos Golfinhos, Praia da Pipa, Brasile. Infine, appunto, la spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa.

Nei commenti su TripAdvisr, Marco da Pomezia scrive: "La spiaggia più bella al mondo, un paradiso unico. Il sentiero, un po’ faticoso per raggiungere la spiaggia e’ agevolato dal fatto che quello che ti aspetta e’ la piscina di dio. Colori pazzeschi, sabbia bianca e tanti pesciolini che ti girano attorno".

