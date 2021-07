La Sicilia tra le bellezze d'Italia entrate nella lista del Time Magazine

La Toscana degli Uffizi diffusi, la Sicilia e Venezia. Sono queste le uniche bellezze d’Italia entrate nella lista "The World’s 100 Greatest Places of 2021", stilata da Time Magazine. Riguardo alla Sicilia, Time Magazine si concentra sui servizi di lusso. Ad esempio due proprietà di Rocco Forte che in questi mesi, hanno aperto o riaperto i battenti come la storica Villa Igiea, sulla baia di Palermo, inaugurata a giugno dopo due anni di ristrutturazione e il Verdura Resort a Sciacca (Ag). Time Magazine cita anche il San Domenico Palace di Taormina, hotel Four Seasons che nasce sul sito di un convento del XIV secolo.

