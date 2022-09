Le Vie dei Tesori a Catania: 5 weekend alla scoperta di 18 luoghi affascinanti e di 14 esperienze indimenticabili

Un programma che mai come quest’anno è curioso e prezioso: Le Vie dei Tesori ritorna a Catania per il suo quinto anno consecutivo e mette insieme un calendario di diciotto luoghi, arricchito da moltissime esperienze e passeggiate, nel centro storico e soprattutto, fuoriporta, arrampicate sull’Etna alla ricerca di giardini sulla lava, funghi giapponesi, ville nobiliari. Si visiterà per la prima volta una tomba romana del V secolo.

Presente nel festival anche Acireale, che invece propone un programma di sette luoghi e nove esperienze, tutte da scoprire.

Si parte sabato 1 ottobre e poi via per cinque weekend, sempre sabato e domenica, fino al 30 ottobre. Info sui luoghi e gli appuntamenti, e sui coupon su www.leviedeitesori.com

Ecco i 18 luoghi e le esperienza proposte dal programma del festival, costruito i collaborazione con i Comuni di Catana e Acireale, con le numerose associazioni sul territorio e con UniCredit come main sponsor, che sarà presentato giovedì (29 settembre) alle 10,30, nella Sala delle Scuderie di Castello Ursino.

1. Antica bottega del puparo Fratelli Napoli- Via Reitano, 55.

2. Bastione degli infetti e mura di CarloV- Via Torre del Vescovo, 3.

3.Bottega d'arte cartura- Via Passo d'Aci, 9.

4. Calzaturificio Ega- Via della Mecca, 6.

5. Cappella Bonajuto-Via Bonajuto, 11/13.

6.Castello Ursino (fossato e corte)- Piazza Federico di Svevia.

7. Chiesa di San Nicolò l'Areana. Il camminamento- Piazza Dante Alighieri.

8. Chiesa di Santa Chiara. Via Giuseppe Garibaldi, 89.

9. Chiesa di Santa Maria del Gesù- Piazza S. Maria del Gesù, 7.

10. Cripta di Sant'Euplio- Via S- Euplio, 1.

11. Grotta Amemano Cantine dell'Ostello- Piazza Currò, 1.

12. Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni- Via Etnea, 595.

13. Museo Civico Belliniano- Piazza San Francesco d'Assisi, 3.

14. Palazzo Asmundo di Gisira- Via Gisira, 40.

15. Palazzo della cultura (cortile e terrazze)- Via Vittorio Emanuele II, 121.

16. Palazzo Scuderi Libertini- Via Etnea, 468.

17. Società storica catanese- Via Etnea, 248.

18. Villa Manganelli- Corso Italia, 41.

ESPERIENZE

1. Aci Trezza ai tempi del Grand Tour- Villa Fortuna in Via Lungomare dei Ciclopi, 137 - Aci Trezza.

2. Alla scoperta del Giardino sulla lava- Via Roma, 61 - Sant’Agata Li Battiati CT.

3. Catania in barca a vela per scoprire il Waterfront- Via Beato Cardinale Dusmet dentro il porto, banchina 19.

4. Ecoparco La Fagianaia. Animali "Ornamentali" e dove trovarli- Viagrande, Via Cava 11.

5. Asinelle e focacce: siamo a Montatagrande - Via Dott. Giuseppe Zappalà, 45 - Trecastagni.

6. La tomba romana del V secolo- Via Antico Corso, 5.

7. Maestri d'ascia: dove nascono le barche trezzote- Via Lungomare Ciclopi, 193 - Acitrezza.

8. Le stanze in fiore: percorso sensoriale tra arte e spiritualità- Via Pietra dell’Ova, 181.

9. Linguaglossa: tra paste di nocciola e baci- Piazza Matrice - Linguaglossa.

10. Seminare nell'orto de "Le stanze in fiore"- Via Pietra dell’Ova, 185.

11. Natura e installazioni nel Parco delle Meraviglie- Via S. Ten. Nicolosi, 29 - San Giovanni La Punta.

12. Nel giardino tropicale alle pendici dell'Etna- Via Trinità, 34 - Mascalucia.

13. Piazza Scamacca: un polo culinario dove sorgeva l'antica chiesa- Piazza Scammacca.

14. RELAIS SAN GIULIANO: l'affascinante dimora storica ai piedi del vulcano- Via G. Garibaldi, 280 - Viagrande.

15. Un fungo giapponese tra grotte laviche, boschi e api- Etna Chalet and Mycopark in Via Carpene, 14 - Trecastagni.

16. Villa Di Bella: tra tradizione agricole e film famosi- Via Giuseppe Garibaldi, 298 - Viagrande CT.



