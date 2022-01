Matera votata dai turisti come la città più accogliente del mondo

Matera è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022 secondo la decima edizione dei Traveller Review Awards stilata da Booking.com attingendo a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali. Sul podio anche Bled in Slovenia, il piccolo stato appena passato il confine che tante memorie conserva del passato italiano, soprattutto nelle belle cittadine lungo la costa. Bled è citata in numerose classifiche come una delle località più belle al mondo con il suo lago e il romantico isolotto con la chiesa dll'Assunzione. Terza la città di Taitung a Taiwan, destinazione più lontana e forse ancora poco conosciuta e frequentata dai turisti italiani.

"Comprendendo tanto celebri meraviglie architettoniche quanto bellezze naturali incontaminate, le destinazioni più accoglienti nel 2022 - scrive Booking.com - offrono esperienze di viaggio memorabili in ogni angolo del globo. Ha fatto da sfondo a film di successo, e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco: Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022». La città dei sassi ha un fascino straordinario e una storia millenaria, un luogo che vale la pena vedere.

Per quanto riguarda le regioni le più accoglienti del 2022 si estendono su sei continenti: in vetta ci sono la slovena Gorenjska, Taitung (Taiwan), la Tasmania (Australia).

Le città e regioni più accoglienti (a livello locale): Sesto Pusteria, in Alto Adige; Arabba (Veneto); Manarola (Liguria) sono le tre cittadine che sono state giudicate “le più accoglienti”. Seguono: Valdobbiadene; Colfosco; Termeno; Vipiteno; Appiano sulla Strada del Vino; Brunico e Tirano. Sempre a livello locale, secondo gli italiani, tra le regioni più accoglienti sul podio ci sono Basilicata, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

