Msc crociere, previsti 520 mila turisti in Sicilia

Cinque navi, Msc Opera, Msc Seaside, Msc Seaview, Msc Lirica ed Msc Splendida, nei porti di Siracusa, Palermo e Messina, ed una presenza prevista di oltre 520mila turisti grazie a 156 scali. I numeri sulla presenza di Msc in Sicilia li ha forniti Giuseppe Lupelli, area manager Sicilia e Puglia di Msc Crociere, oggi a bordo della Msc Splendida ormeggiata al porto di Siracusa alla tradizionale cerimonia del «Maiden Call» che segna il primo arrivo della nave nel porto.

A fare gli onori di casa il comandante Michele Di Mauro alla presenza del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e del capitano di vascello Sergio Lo Presti, comandante del Porto di Siracusa. La Msc Splendida ha una stazza lorda di 138mila tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, e può accogliere fino 3.274 passeggeri che potranno visitare le meraviglie e le principali attrazioni della città: dal Duomo alla riserva naturale Cavagrande del Cassibile alla spiaggia di Arenella, fino al castello Eurialo, al Parco Archeologico di Siracusa e al Museo dei Pupi. Farà tappa a Siracusa ogni martedì fino a novembre: 36 scali in totale e movimentando complessivamente oltre 110mila turisti. Il porto siciliano conferma così la sua centralità nella strategia di Msc Crociere, terzo brand crocieristico al mondo.

"Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno abbiamo voluto riconfermare la nostra presenza in una città meravigliosa e ricca di storia, bellezze naturali e turistiche come Siracusa. Per tutta la stagione estiva, Msc Splendida partirà ogni martedì da Siracusa proponendo un itinerario che comprende Taranto, Civitavecchia, con la possibilità di visitare Roma, e Genova, oltre alla storica città portuale di Marsiglia in Provenza, per poi tornare nel porto dell’antica «Syraka». Senza considerare l'importante ricaduta per le numerose attività turistiche e non solo attive sul territorio» ha concluso Giuseppe Lupelli.



