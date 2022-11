Nuova tratta Volotea Catania-Lourdes con due voli settimanali

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, torna ad annunciare importanti novità presso lo scalo di Catania: dal 1° di aprile, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La rotta verso la nota località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero. Grazie all’avvio della nuova rotta, i passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno raggiungere comodamente e a prezzi concorrenziali una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Allo stesso tempo, si consolida l’impegno del vettore a livello locale: salgono a 9 le mete raggiungibili da Catania, a bordo della flotta Volotea.

“La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes. Siamo lieti di offrire ai passeggeri siciliani l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale” – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

"Ringraziamo Volotea per l'attivazione del nuovo collegamento Catania - Lourdes, primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario. Siamo soddisfatti dell'attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove" - hanno dichiarato il Presidente e l'Amministratore Delegato della SAC, Giovanna Candura e Nico Torrisi. Sono 9 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 6 in Italia (Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze – Novità 2023) e 3 in Francia (Tolosa, Nantes e Lourdes – entrambe Novità 2023).

