Ryanair ripristina la tratta Trapani-Marsala/Napoli

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato il ripristino della rotta Trapani-Marsala/Napoli, con quattro voli settimanali a partire dal 15 dicembre, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Trapani-Marsala violava i principi della normativa europea di settore. E’ quanto si legge in una nota. "Questa rotta - sottolinea la nota - evita l’inutile designazione di rotte in continuità territoriale e rafforza l’impegno della compagnia aerea in Sicilia, ripristinando la connettività essenziale e supportando la ripresa del turismo".

