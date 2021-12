Turismo: Comune di Palazzolo Acreide - Siracusa

Palazzolo Acreide e i monti iblei sono da sempre l’alternativa alle affollate spiagge d’agosto è il classico viaggio di scoperta a pochi chilometri da casa. È il caso di Palazzolo Acreide, tra i borghi più belli d’Italia, che sfiorò il titolo nazionale di “borgo più bello” dopo una gara di voti su Raitre. E’ qui che il sindaco Salvatore Gallo e l’assessore e vicesindaco Maurizio Aiello hanno avviato una promozione no-stop che nonostante la pandemia e le emergenze non si è mai interrotta. “Programmazione e creatività – spiegano Aiello e Gallo - per attirare turisti e visitatori anche delle città vicine, come l’apertura delle chiese, la messa in rete dei 3 musei e del parco archeologico, il trenino barocco per le vie del borgo.

Nonostante il covid la nostra comunità ne ha messa, di voglia e di ripartenze: abbiamo anche partecipato alla selezione per essere sede dell’Eurovision Song Contest. Avevamo messo a disposizione un’area di Protezione Civile di circa 33mila metri quadrati, già attrezzata di servizi, tra cui bagni e docce, su cui montare una struttura con una capienza di 8 mila persone. Il giorno della candidatura siamo stati tra i comuni più ricercati sui motori di ricerca. Dalle 17 città che avevano manifestato l’interesse ad ospitare l’Eurovision 2022, solo 11 erano state inserite nella short list per la valutazione Rai e Palazzolo Acreide era presente, sono nella seconda fase siamo stati esclusi ma gareggiavamo con Milano e Torino”. Palazzolo è da sempre il punto di partenza per scoprire poi Ferla, Buscemi, Buccheri, Cassaro, Sortino, Canicattini, che sono le mete ideali per una gita fuori porta, per un viaggio di scoperta. Sette paesi che condividono un turismo sostenibile, le buone prassi legate alla differenziata, al decoro.

Ma Palazzolo, Ferla e Buccheri vengono annoverati anche tra i Borghi più Belli d'Italia e da anni condividono la filosofia del preservare sapori, luoghi e tradizioni che fanno diventare “la tipicità” un modello di vita che vale la pena scoprire con tutti i sensi. Paesi che puntano a sorprendere i visitatori che sono interessati ad atmosfere, odori e sapori che nelle grandi città faticano a trovare. E nell’omaggio alla Sicilia del "Monopoly", dove i borghi dell'Isola entrano nel gioco è presente anche Palazzolo, con le sue chiese di San Paolo e San Sebastiano patrimonio dell’Umanità. Il gioco è stato acquistato anche da coloro che vivono nei piccoli centri siciliani e che si sono ritrovati di colpo nel gioco tra i più famosi al mondo. “Dobbiamo puntare a fare rete – conclude Aiello - mettere insieme tutte le nostre energie per raccontare bellezza di un’area che si estende lungo la valle dell’Anapo, che accompagna il turista alla scoperta delle atmosfere uniche di 7 comuni legati da identità e visioni comuni”.

Il 2022 è l’anno per avviare tanti progetti, uno su tanti quello dei Santoni di Akrai: l Santuario rupestre dei Santoni sorge vicino ad Akrai, l'odierna Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. È un sito unico al mondo che ospitava il culto della dea Cibele, ovvero la Magna Mater dei romani, figura che racchiude l’energia vitale ma anche distruttrice della natura. La costruzione si fa risalire all’epoca ellenistica, IV-III secolo avanti Cristo.

Pur da restaurare, le figure mantengono un fascino particolare, forse collegato alla suggestione del luogo ed al mistero che circonda ancora questi reperti. “Speriamo che il 2022 – commenta il vicesindaco Aiello - sia veramente l’anno della speranza e della ripartenza. Dovremmo fare i conti con l’evoluzione della situazione sanitaria, un rebus che incide molto sulla programmazione. Ma in questi mesi e nei successivi continueremo a giocarci la carta finora vincente anche se non risolutiva, dello “slow travel”, per rallentare, per un turismo esperienziale, all’insegna dell’autenticità, per chi cerca nel viaggio l’occasione per scoprire luoghi, persone e tradizioni”.

