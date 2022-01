Un contributo di 5.000 euro a chi si trasferisce nel borgo di Montalbano Elicona

Il borgo messinese Di Montalbano Elicona, votato nel 2015 Borgo dei Borghi, luogo incantevole che ospita tra l'altro anche la cosiddetta Stonehenge siciliana, offre un contributo di 5.000 euro a chi trasferiesce nel paese la sua residenza. È una iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Taranto per contrastare lo spopolamento.

Questo borgo medievale è stata anche la residenza di Federico III di Sicilia che che lo dotò del grande castello che sorge sulla cima della sua collina: qui regnano serenità, natura incontaminata e cibo ottimo, ma nonostante tutto ciò il paesino rischia la "desertificazione". «Montalbano Elicona - ha spiegato il primo cittadino - dista dal mare venti minuti, percorribili lungo la nuova strada di collegamento che inizia a Falcone e sebbene sia uno dei Borghi più Belli d’Italia, rischia di subire, nel tempo, un graduale ma inevitabile spopolamento. Pertanto per ripopolare il borgo abbiamo deciso di dare un contributo comunale a fondo perdutto di 5.000 euro a chi deciderà di trasferire la propria residenza qui»

Oggi Montalbano ha una popolazione di circa 2.000 abitanti e quindi l'amministrazione ha deciso di mettere in campo delle misure per contrastare un possibile abbandono del borgo rivolte sia alle persone e sia alle attività economiche. Sono infatti allo studio altre due importanti iniziative per gli imprenditori e le attività artigianali: una prevede la possibilità - per chi decide avviare qui una attività economica - di ottenere in comodato d’uso gratuito per almeno 5 anni un edificio comunale in disuso, la cui ristrutturazione sarà a spese del Comune, l'altra la possibilità di assegnare fino a 10 mila euro alle attività artigianali, commerciali e agricole che hanno sede legale a Montalbano Elicona e che vogliono potenziare la loro attività o aprire una nuova sede.

Montalbano Elicona oltre al borgo medievale, vanta un patrimonio artistico, culturale e storico invidiabile, che fino a qualche mese fa era quasi sconosciuto. Quello che affascina sono proprio le Rocche dell’Argimusco, i megaliti, che sovrastano il territorio montalbanese; queste pietre giganti da una parte dominano l’Etna dall’altra le sette Isole Eolie.

Da vedere le chiese, con il Duomo che possiede l’organo con 5.000 canne; il Palazzo Reale; il corteo storico di Federico II che viene realizzato da 35 anni; il presepe vivente; i resti mortali di Arnaldo da Villanova, un Catalano che nel 1300 viveva a Montalbano Elicona; le viuzze e le attività artigianali che resistono nel Borgo.

