Una piccola e selvaggia spiaggia siciliana fra le 5 baie più belle d'Italia (secondo il Guardian)

Secondo l'autorevole quotidiano britannico The Guardian, c'è una piccola, sperduta e selvaggia spiaggia siciliana che è tra le cinque baie più belle d'Italia. Si tratta della spiaggia di Calamosche, nella riserva naturale di Vendicari, a Noto. «Il fatto che faccia parte della riserva naturale di Vendicari e che si trova a quasi un miglio dal parcheggio aiuta a fare in modo che questa spiaggia sabbiosa tra promontori rocciosi non diventi mai troppo affollata - scrivono i giornalisti del Guardian che forse però non l'hanno mai visitata ad agosto -. I visitatori devono portare tutto, compresa l'acqua, ma un picnic tra i fasti barocchi della vicina Noto è un piacere».

«La giornata può quindi essere trascorsa nuotando in acque calme – protette da quei promontori – facendo snorkeling sulle rocce ed escursioni lungo la costa o nei boschi - è scritto ancora nell'articolo -. In primavera arrivano piovanelli e chiurli per la stagione della nidificazione. Ci sono poche opzioni di alloggio nella riserva, ma l'agriturismo biologico Sicilia di Vendicari (doppia da € 110 B&B) è a mezz'ora a piedi dalla spiaggia e dispone di quattro cottage (da due a otto posti letto) tra i suoi agrumeti, uliveti e mandorleti».

La caletta sabbiosa - “Funni i musca” per i netini - si estende per 200 metri, protetta da 2 promontori rocciosi che fanno da riparo alle correnti ed è e lambita da un mare azzurro e trasparente.Nel 2005 la Guida Blu di Legambiente la proclamò “spiaggia più bella d’Italia”. Da lì un crescendo di fama e di visitatori. Set di pubblicità nazionali e film con produzioni anche oltreoceano, la spiaggia di Calamosche riesce ancora oggi a preservare una bellezza intatta che lascia senza fiato. A preservarne lo stato anche il fatto di non essere così facilmente raggiungibile. Per raggiungere la caletta infatti bisogna percorrere più di 20 minuti a piedi in un percorso che si snoda all’interno della riserva naturale di Vendicari. Alle spalle della caletta ci sono suggestive grotte, anfratti, piccole dune e la tipica macchia mediterranea.

Le altre 4 spiagge italiane nella top 5 del Guardian sono San Michele (Sirolo, Marche), Punta della Suina (Puglia), Sa Colonia (Sardegna) e Sperlonga (Lazio).

