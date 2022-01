Volotea annuncia il volo Palermo-Deauville

Volotea, compagnia aerea low-cost, annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Palermo: dal 15 aprile, infatti, sarà possibile volare alla volta di Deauville, località balneare del Calvados e porta di accesso per visitare la Normandia. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà una frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.500 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 17 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore, che presso lo scalo siciliano è la seconda compagnia aerea per numero di collegamenti attivi. L'avvio della rotta accorcia ulteriormente le distanze tra Palermo la Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo.

