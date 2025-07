Abolizione limite per i liquidi in aereo. Codacons: «Rischio caos, regole diverse nei vari scali»

L'allarme

«L’Unione Europea ha il dovere di garantire norme omogenee in tutti gli aeroporti»

Nei prossimi giorni, in alcuni aeroporti italiani, potrebbe essere consentito ai passeggeri trasportare nel bagaglio a mano liquidi in contenitori superiori a 100 ml, superando le restrizioni introdotte nel 2006 per contrastare le minacce terroristiche. Un ritorno al passato reso possibile dall’introduzione degli scanner di ultima generazione Hi-Scan 6040 CTiX, capaci di analizzare con estrema precisione il contenuto delle valigie e rilevare materiali pericolosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere.it, la Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) è pronta a dare il via libera all’uso esteso di questi dispositivi, già attivi negli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino.

Tuttavia, il Codacons avverte che l’introduzione non uniforme di tali tecnologie potrebbe creare confusione tra i viaggiatori: chi parte da un aeroporto attrezzato potrebbe trovarsi a transitare o rientrare da uno scalo che non consente il trasporto di liquidi sopra i 100 ml, con conseguente rischio di dover imbarcare il trolley o abbandonare prodotti come creme, profumi o bottiglie di vino.

«È positivo che si investa in tecnologie in grado di rendere i controlli più efficaci e veloci – dichiara Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons – ma è inaccettabile che manchi una regolamentazione unica a livello europeo. I passeggeri rischiano di subire costi imprevisti o di vedere sequestrati i loro effetti personali semplicemente perché partono o tornano da aeroporti con criteri diversi. L’Unione Europea ha il dovere di garantire norme omogenee in tutti gli scali per tutelare i diritti dei viaggiatori ed evitare disagi ingiustificati».