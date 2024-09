Aeroitalia lancia il volo diretto Catania-Tunisi: a partire da dicembre due collegamenti settimanali

VIAGGI

La compagnia annuncia le tratte della Winter Season 2025: ecco tutte le rotte disponibili da Catania, Comiso e Palermo

La compagnia a capitale interamente privato Aeroitalia ha annunciato l’inaugurazione della nuova tratta Catania Tunisia a partire da dicembre 2024. Due i voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Il primo volo sarà il 4 dicembre, con partenza alle 11:40 e arrivo alle 12:55. Il ritorno alle 14 e atterraggio alle 15:15.

«La Sicilia è ancora di più al centro del network di Aereoitalia», scrive la compagnia in una nota, precisando che sono già in vendita i nuovi collegamenti per la Winter Season 2025. Da Catania, i passeggeri potranno volare verso Bergamo, Olbia, Roma e Tunisi.

Da Comiso, le rotte saranno Bologna, Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma. Da Palermo sarà possibile raggiungere Bergamo e Roma. Da Trapani si volerà verso Cuneo e Parma.