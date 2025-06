Agrigento, al via il “Temple tour bus”: sarà attivo a partire dal 10 giugno

Agrigento

Novità di quest’anno la nuova fermata della linea rossa a Villaggio Mosè e l’intermodalità con Trenitalia

Al via il temple tour bus: il servizio turistico di Trasporti urbani Agrigento, che consente di visitare la Città dei Templi a bordo di caratteristici autobus scoperti, sarà attivo a partire dal 10 giugno. Quest’anno, in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, ci saranno alcune novità. La primaè l’introduzione di una nuova fermata a Villaggio Mosè, quartiere in cui si svolgeranno diversi eventi del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Come sempre, saranno due i percorsi offerti , linea rossa e linea blu, (la nuova fermata di Villaggio Mosè sarà inserita nella linea rossa), e prevedono diverse fermate intermedie nelle principali attrazioni turistiche di Agrigento, nella modalità hop-on/hop-off (sali e scendi).