Air Canada sbarca a Catania: da giugno nuovo volo diretto per Montréal

TRASPORTO AEREO

Il nuovo collegamento sarà attivo tre volte a settimana per tutta la stagione estiva

L’aeroporto di Catania amplia il proprio network internazionale con una nuova rotta strategica verso il Nord America. A partire dal 4 giugno 2026, Air Canada inaugurerà un collegamento diretto tra Catania e Montréal, attivo tre volte a settimana per tutta la stagione estiva.

L’annuncio segna un’importante novità nei collegamenti tra la Sicilia e il continente nordamericano, offrendo ai viaggiatori siciliani un accesso diretto a una delle metropoli più vivaci e multiculturali del Canada. Allo stesso tempo, la nuova tratta agevolerà l’arrivo sull’isola di turisti e viaggiatori provenienti dal Canada e da altri hub nordamericani, incentivando il flusso turistico verso il Sud Italia.

«La nuova rotta Catania–Montréal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione», ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società che gestisce lo scalo etneo. «Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le profonde relazioni culturali tra le due comunità».

Internazionalizzazione

L’arrivo del vettore canadese si inserisce in una più ampia strategia di internazionalizzazione dell’aeroporto catanese, già rafforzata lo scorso anno dall’apertura del volo diretto per New York operato da Delta Air Lines. «Siamo orgogliosi di attrarre partner globali di primo livello – ha aggiunto Torrisi – e di contribuire allo sviluppo economico del territorio, offrendo nuove opportunità anche alle imprese locali che guardano ai mercati nordamericani».