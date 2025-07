Al Giardino della Kolymbethra il Travelers Choice Awards 2025: è tra le mete più amate al mondo

turismo

Il riconoscimento di Tripadvisor al sito gestito dal Fai nel cuore della Valle dei Templi

Il Giardino della Kolymbethra, gestito dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, situato nella storica Valle dei Templi di Agrigento, si conferma come una delle destinazioni più amate al mondo e ha ricevuto il Travelers’ Choice Awards 2025 di Tripadvisor. Questo riconoscimento posiziona la Kolymbethra tra il 10% delle mete turistiche più apprezzate a livello globale, frutto delle recensioni entusiastiche dei visitatori negli ultimi dodici mesi.

Questa oasi di natura e storia nasce come grande bacino d’acqua costruito nel 480 a.C. dal tiranno Terone per rifornire d’acqua l’antica città greca di Akragas. Nel corso dei secoli, la Kolymbethra si è trasformata in un rigoglioso giardino mediterraneo, arricchito da agrumi, mandorli, ulivi secolari e numerose altre specie vegetali che oggi lo rendono un’oasi di profumi e colori unici. Dopo un periodo di abbandono, dal 1999 il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha restituito vitalità e splendore a questo sito straordinario, valorizzandone le caratteristiche archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche e rendendolo accessibile a visitatori provenienti da tutto il mondo. Gli ipogei millenari, le antiche gallerie e il patrimonio agricolo arricchiscono l’esperienza di visita, creando un connubio perfetto tra cultura, natura e benessere sensoriale.

Nel 2024, il Giardino della Kolymbethra ha contribuito al successo globale dei Beni FAI, che hanno accolto oltre un milione di visitatori. L’attenzione al feedback dei visitatori, con questionari e monitoraggio costante delle recensioni, ha permesso di mantenere un elevato livello di soddisfazione, con la Kolymbethra apprezzata non solo per la sua bellezza ma anche per la cura dell’accoglienza e la qualità del servizio. Il sito di Agrigento è diretto da Federica Salvo.

Marco Di Luccio, Direttore dei Beni FAI, afferma: «Premiare il Giardino della Kolymbethra significa riconoscere un luogo in cui passato e natura dialogano intensamente. Il nostro impegno è quello di mantenere viva la storia e l’identità di spazi che non sono semplici attrazioni turistiche, ma veri e propri laboratori di cultura e partecipazione»