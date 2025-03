Arriva l’abbonamento “Prime” di Ryanair, risparmi fino a 420 euro

low cost

Rimborsoalvolo: limiti e poca trasparenza

Ryanair lancia il suo abbonamento “Prime”, che al costo di 79 euro annuali permetterà ai suoi acquirenti di avere posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio e accesso a 12 offerte esclusive l’anno – una ogni mese – riservate.Secondo i calcoli dell’azienda, gli abbonati che volano 12 volte potranno risparmiare «oltre 5 volte il costo dell’abbonamento», ovvero fino a 420 euro. Ma la convenienza non si limita solo ai frequent flyer: chi vola tre volte potrà contare su un risparmio di 105 euro.

Potranno richiedere il servizio 250mila persone, che saranno selezionate sulla base dell’ordine di iscrizione. Moltiplicate per il costo del servizio, si parla di 19,75 milioni di euro l’anno.Per accedere all’iniziativa bisogna avere almeno 18 anni, avere un account sul sito dell’azienda ed essere residenti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia, Portogallo o Spagna.

Sulla carta una proposta allettante per i viaggiatori, soprattutto per chi si muove frequentemente per motivi di lavoro, ma da guardare con attenzione. Secondo Rimborsoalvolo si tratterebbe di una promozione che «appare poco trasparente sul fronte della scontistica riservata agli abbonati» dichiara il direttore generale di Rimborsoalvolo, Kathrin Cois.Nella pagina di termini e condizioni dell’abbonamento, spiega la società, «i membri possono prenotare un numero illimitato di voli con tariffe Ryanair Prime scontate per il membro e, se applicabile, per il suo Ryanair Prime Companion, in base alla disponibilità» ma «alcune offerte tariffarie potrebbero essere interrotte tra l’offerta e il momento della prenotazione», e “non vengono né illustrati né quantificati adeguatamente gli sconti di cui potranno beneficiare gli aderenti».

Inoltre, «i cittadini con più di 70 anni non potranno accedere alla copertura assicurativa medica gratuita», “assicurazione che prevede tra l’altro un rimborso del costo del biglietto fino a un massimo di 500 euro, con una franchigia del 10%, ma gli assicurati di età pari o superiore a 65 anni dovranno pagare una franchigia doppia, pari al 20%».