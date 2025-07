Avola pronta ad accogliere gli Effeil65 e il mega party

stagione estiva

Un folto calendario di iniziative per una stagione estiva tra book, lirica, appuntamenti religiosi e Miss Italia

È un’altra estate da vivere intensamente, tra spettacoli, momenti dedicati alla cultura e ai sapori – e nemmeno a dirlo che protagonisti saranno la mandorla e il vino – serate in spiaggia ma anche al fresco delle colline: Avola si conferma città protagonista della Sicilia orientale con un cartellone di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Merito di una visione ben precisa e del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata, che ha puntato sulla promozione del territorio, la valorizzazione di più spazi possibili senza dimenticare quella che in fondo è una grazia che arriva dall’alto: la possibilità di poter offrire un mare bellissimo e altre bellezze naturali come Cavagrande.

Gli eventi