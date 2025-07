Avola, un’estate da protagonista

Attualità

Eventi, cultura e spettacoli sotto le stelle. Per una stagione tutta da vivere

Un’estate da protagonista per Avola: eventi, cultura, spettacoli sotto le stelle a rendere ancor più unica una città capace di offrire bel mare e tanti sapori, dall’immancabile mandorla al prelibato vino. Avola diventa dunque tappa immancabile del viaggio nella Sicilia orientale: una città che, anno dopo anno, si afferma come una delle mete più vivaci e attrattive del sud-est siciliano. Non solo per il suo patrimonio naturalistico e gastronomico, ma anche – e soprattutto – per la capacità di offrire eventi di qualità che animano ogni angolo del territorio.

Merito di una visione chiara e determinata da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rossana Cannata, che ha saputo costruire, insieme alla sua squadra, un’estate ricca di proposte per tutti i gusti e tutte le età. Un’estate che non si limita a intrattenere, ma valorizza la città, promuove il territorio, crea comunità.

“Abbiamo voluto un’estate che abbracciasse tutta Avola – ha dichiarato il sindaco – dal lungomare alle piazze, dai parchi ad Avola Antica. Eventi che rendono viva la città e la aprono al mondo, accogliendo turisti e offrendo occasioni di incontro alla nostra comunità”.

Il cartellone dell’Estate Avolese 2025 è, infatti, un concentrato di cultura, divertimento e partecipazione. L’International Street Food è stato in questo weekend il primo grande appuntamento, organizzato tra il Parco Robinson e il lungomare Aldo Moro, per un viaggio culinario tra sapori da tutto il mondo e tantissimi partecipanti. A seguire, il 24 luglio, si ride con Leonardo Fiaschi e il suo show “Tantissimi me”.

L’ultimo weekend di luglio è dedicato a Santa Venera (nella foto sopra), la Santa Patrona: domenica la processione tra le strade della città del simulacro, con il concerto alle 21 in suo onore della Banda musicale Città di Avola diretta dal maestro Sebastiano Bell’Arte seguito dallo spettacolo di fontane danzanti “Magie di luce” a cura di Dominici’s Le Fontane Danzanti. Domenica 3 agosto i festeggiamenti dell’Ottava, con la suggestiva processione a mare del simulacro della Santa Patrona.

Ma la musica è protagonista: il 28 luglio arrivano gli Eiffel 65, icone della dance internazionale, seguiti da un travolgente 90’s Party. Dal 31 luglio al 2 agosto spazio ai libri con la prima edizione dell’Avola Book Festival, rassegna letteraria che porta la cultura anche fuori dai luoghi classici, con appuntamenti in programma in piazza e in spiaggia.. L’1 agosto si accende la magia del Candlelight e Lirica con “Respirare il Mito” a cura del Coro Lirico Siciliano.

E ancora: il 5 agosto sul palco Tony Sperandeo con la sua comicità tagliente, mentre il 9 agosto la musica di Mario Incudine accompagna il pubblico in un viaggio tra tradizione e sperimentazione. Il 14 agosto, per la Ferragosto Summer Night, il Parco Robinson diventa una discoteca sotto le stelle con il dj set di Rock Aro.

Dal 21 al 24 agosto, birre artigianali e spettacoli animano il Sicily Beer Fest al Borgo Marinaro, dove il 22 agosto suonano I Falsi d’Autore. Il 7 settembre, infine, gli amanti dello sport potranno cimentarsi nella gara di nuoto Sicilia Openwater al Lido di Avola.

Il calendario è arricchito da eventi collaterali di grande valore: spettacoli per bambini, saggi teatrali, laboratori, sport, artigianato e prodotti tipici in esposizione dal 29 luglio al 10 agosto. Non manca il legame con la tradizione: il 27 luglio si celebra la Santa Patrona Venera con la solenne processione e il concerto della Banda Musicale “Città di Avola”, cui seguirà lo spettacolo “Magie di Luce”, un incanto di giochi d’acqua e video mapping che trasformerà la notte in una festa di emozioni e fede.

Senza dimenticare la presenza della ruota panoramica (nella foto sopra) per guardare la città dall’alto e del viaggio alla scoperta degli angoli nascosti del centro storico con il trenino.