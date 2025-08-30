Con Finnair voli da Catania a Helsinki (per una estate fresca)

nuove rotte

Tre collegamenti a settimana per scoprire la capitale, la sauna, gli arcipelaghi, il sole di mezzanotte... O per partire verso Asia e Usa

Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, conferma il suo interesse verso l’Italia annunciando il lancio di nuovi collegamenti da Firenze e Catania verso il suo hub di Helsinki, come parte della programmazione estiva 2026. Finnair, si legge in una nota, opererà 3 collegamenti settimanali tra Catania ed Helsinki in partenza di martedì, mercoledì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A-320 e A-319. Dall’aeroporto di Firenze, invece, saranno disponibili 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con velivoli Embraer 190 con 100 posti.

Grazie all’introduzione di queste nuove rotte, sottolinea la nota, Finnair offrirà ai viaggiatori del centro e sud Italia nuove opzioni di viaggio per raggiungere Helsinki porta di accesso privilegiata per scoprire la natura incontaminata della Finlandia. Con 15 destinazioni servite nel Paese, Finnair rende ancora più facile esplorare le bellezze naturali e culturali finlandesi, una meta ideale per le vacanze estive, resa accessibile dalle comode connessioni della compagnia in partenza dalla capitale, Helsinki.

La città in estate gode di temperature piacevoli tra i 15°C e i 25°C, perfette per essere esplorata a piedi o per partecipare ai numerosi festival all’aperto, come il Flow Festival o la Notte delle Arti. Inoltre, consente di vivere il fenomeno tutto estivo del sole di mezzanotte, con giornate quasi infinite grazie alle poche ore di buio, e di provare la sauna finlandese, un vero e proprio rito. Se volete allungare la vacanza, intorno alla capitale ci sono foreste e sul mare un arcipelago di isole da scoprire, l’arcipelago di Suomenlinna. Da Helsinki si può decidere di fare una gita in giornata nella cittadina di Porvoo oppure a Tallinn, in Estonia. Oppure visitare Tampere, la Manchester finlandese per le case di mattoni rossi e dove ci sono numerose saune da provare, altra città da visitare nella parte Sud del paese, facilmente raggiungibile in treno, è Turku, l’antica capitale finlandese. In tutte e tre le città non bisogna mancare una visita nei mercati dove è possibile mangiare numerosi piatti locali. Anche a Turku c’è un bellissimo arcipelago con migliaia di isole.

Inoltre i passeggeri potranno accedere all’ampio e potenziato network di Finnair in partenza dal suo hub di Helsinki che include affascinanti mete in Asia come Giappone e Corea del Sud, oltre alle principali città della West Coast degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles e Seattle, e Toronto in Canada, una nuova destinazione che da maggio 2026 entrerà a far parte del network di Finnair.