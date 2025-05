Custonaci e il suo paesaggio pronti per diventare Patrimonio Unesco: pronto il report

turismo

L'assessore regionale Scarpinato: «ha conquistato anche il grande e il piccolo schermo come "Il Commissario Montalbano", "Makari" e la serie dedicata ai Florio»

«Il paesaggio culturale della città di Custonaci, in provincia di Trapani, merita il riconoscimento di Patrimonio mondiale dell’Unesco». Lo ha dichiarato l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, in vista della presentazione del report per l’inserimento del “Paesaggio culturale della città di Custonaci” nella lista propositiva nazionale per l’Unesco. L’evento si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 11, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.