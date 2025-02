Demanio marittimo, la Regione approva le nuove regole per le concessioni

Spiagge

Serviranno ai Comuni costieri per predisporre i bandi sull'utilizzo delle aree libere già entro la prossima estate per uso turistico-ricreativo e sportivo

Via libera del governo regionale alle regole per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo e sportivo, necessarie ai Comuni costieri per predisporre i bandi sull’utilizzo delle aree libere già entro la prossima estate. La giunta Schifani, su proposta dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha espresso il suo apprezzamento sullo schema di decreto e sulle relative linee guida.

«Col mio governo diamo indicazioni certe per procedere alle gare per l’assegnazione delle aree demaniali – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – in una fase di transizione delicata. È un passaggio fondamentale che rispecchia, inoltre, quanto previsto dalle norme statali ed europee. Mettiamo ordine in un settore trainante della nostra economia, il turismo balneare, che coinvolge innumerevoli imprese e che rappresenta un fattore di attrazione per il nostro territorio».