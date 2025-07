Dua Lipa a Palermo viene “promossa” a testimonial turistica della Regione (a sua insaputa)

Il caso

Le foto nel capoluogo siciliano della star del pop britannica vengono "ripostate" dall'account istituzionale

«Palermo ti ha nel cuore, Dua “Show up again, come again”. La Sicilia ti aspetta a braccia aperte». Questo è il messaggio che l’account Facebook della Regione siciliana ha dedicato alla pop star britannica Dua Lipa, negli scorsi giorni in vacanza a Palermo. La cantante, al termine del viaggio in compagnia del fidanzato Callum Turner ha postato una lunga serie di foto ricordo con il commento “Palermo in my ♡ ♡ ♡ ♡”. un messaggio subito ripreso dall’account regionale. Che riceve a sua volte migliaia di “like” e centinaia di commenti e condivisioni.

E sui social non mancano le critiche: in un periodo in cui la gestione della promozione turistica della Regione è nel mezzo della bufera per l’inchiesta che coinvolge l’assessora al Turismo Elvira Amata (e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, tra gli altri) non manca chi fa notare come abbia fatto più un post della cantante per la promozione turistica che gli ingenti stanziamenti. Ovvero Dua Lipa “testimonial a sua insaputa”.