Esodo, primo weekend da “bollino rosso”. Anas: «da domani chiuderemo 906 cantieri»

Traffico intenso in Sicilia soprattutto lungo le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo

Al via il primo grande week end di partenze. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivo Anas (Gruppo FS Italiane) fa una promessa: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Tra questi, come dichiarato a “La Sicilia” dal responsabile della Rete per la Sicilia Orientale ingegnere Dinnella, quelli lungo la tangenziale di Catania entro fine luglio mentre quelli sulla A18 dir (viale Mediterraneo) nella prima settimana di agosto. I cantieri resteranno invece sulla Catania-Siracusa, anch’essa in gestione Anas.

Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 27 luglio, e domenica 28 luglio: spostamenti in crescita per le prime partenze e soprattutto per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare: sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa, domenica pomeriggio verso le grandi città. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, (a cui si aggiunge la A18 Catania-Messina non gestita da Anas ma da Cas), la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).